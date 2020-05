JESOLO

«#Iovadoinspiaggia». È la campagna promozionale, con una grafica colorata e accattivante, ideata dal vulcanico Federico Marchesin, titolare del chiosco Veliero. L'obiettivo è quello di sostenere la ripresa delle attività che operano sull'arenile e la pubblicizzazione delle buone pratiche da seguire durante la stagione. Per questo nell'iniziativa sono stati coinvolti tutti i 51 chioschi presenti sulla spiaggia di Jesolo, i venti carrettini dei gelati, il Comune e l'associazione Veneto Chioschi.

«L'idea spiega Federico Marchesin è stata quella di fare un parallelismo con il famoso io resto a casa diffuso durante i giorni del lockdown. Ora si riparte con tutte le accortezze del caso e con nuove regole, ma riteniamo giusto che i cittadini riconquistino la loro serenità. Noi siamo pronti, la spiaggia potrà essere vissuta nel modo migliore e in assoluta sicurezza. Nelle prossime settimane capiremo se sarà possibile organizzare dei piccoli eventi e dei dj-set: ma già oggi riteniamo di avere una grande conquista, fino a dieci giorni fa non sapevamo nemmeno se ci sarebbe stata una stagione».

RISPETTO DELLE REGOLE

Sarà rigoroso il rispetto delle regole. «È giusto ripartire aggiunge Mirco Zanchetto, presidente dell'associazione Caid ma sarà altrettanto doveroso il rispetto delle varie norme, le attività della spiaggia faranno la loro parte, diventando una sorta di info-point per gli ospiti».

A sostenere il progetto, presentato ufficialmente ieri mattina, è stato anche l'assessore al Commercio Alessandro Perazzolo: «La nostra città commenta - è pronta a partire con la stagione e lo sono ovviamente imprese, operatori e lavoratori del comparto che da settimane stanno dando il massimo per preparare le attività e la spiaggia all'arrivo degli ospiti. In questa fase di ripartenza dopo il lungo stop degli ultimi mesi è necessario che ci si tenda la mano, che ciascuno faccia la propria parte per far sì che il soggiorno e la fruizione dei tanti servizi che Jesolo offre avvenga in sicurezza. Con la collaborazione anche degli ospiti l'estate potrà essere vissuta al meglio e in tranquillità».

REGOLAMENTO COMUNALE

A proposito di spiaggia, giovedì scorso in Consiglio comunale è stato approvato all'unanimità il regolamento comunale che indentifica le zone di spiagge libere mentre nei prossimi giorni il sindaco Valerio Zoggia firmerà l'ordinanza con l'obbligo di prenotazione del posto spiaggia per i turisti pendolari che entrerà in vigore dal 5 giugno. In questo senso sarà massimo il controllo per il rispetto del distanziamento sociale, tanto che sempre giovedì scorso il sindaco ha incontrato i responsabili delle forze dell'ordine per chiedere il potenziamento dei controlli dal prossimo weekend. Intanto da oggi apriranno i battenti anche gran parte degli stabilimenti balneari. Di fatto ci sarà il via ufficiale alla stagione balneare 2020. Un'estate che si preannuncia complicata, ma che vede ancora una volta gli imprenditori del turismo rispondere presente.

Per dare anche un segnale di unità e di voglia di ricominciare, Unionmare Veneto e Associazione Jesolana Albergatori, assieme a Federconsorzi, in collaborazione con lo stabilimento Manzoni, hanno deciso di organizzare un brindisi benaugurante. È stato deciso di farlo in questo stabilimento perché ritenuto il simbolo di questa ripresa: è stato, infatti, il primo ad organizzarsi per la ripresa ed è quello che ha fatto, già da tre anni, degli investimenti strutturali oggi importanti in fatto di sanificazione degli ambienti in spiaggia.

Giuseppe Babbo

