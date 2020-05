IL REGISTRO

CORNUDA Dai 18 ai 28 anni, studentesse universitarie o fresche di laurea alla ricerca di un impiego. Già impegnate nel sociale o con un percorso indirizzato al mondo dei bambini. Ecco l'identikit che emerge dal primo corso per baby sitter organizzato da La Esse nei comuni di Crocetta, Cornuda, Maser e Pederobba nel mese di maggio, a cui hanno preso parte 73 persone oggi iscritte nel primo albo delle baby sitter. Dai dati raccolti emerge che la maggior parte delle donne iscritte è under 30 e sono soprattutto studentesse (ultimi 2 anni delle superiori e universitarie) alla ricerca di un'occupazione. Molte sono già impegnate nel territorio e hanno esperienza in contesti dell'infanzia o con bambini più grandi, o stanno studiando in una facoltà con indirizzo educativo.

Il percorso ha dato una risposta a un bisogno diffuso per questa Estate Covid. «Il 30% delle partecipanti invece è over 30, sono soprattutto mamme, con esperienze molto diverse, che hanno perso il lavoro durante il lockdown o che sono alla ricerca di un'occupazione temporanea - spiegano da La Esse -. Il percorso di formazione sta cercando di rispondere a un bisogno di orientamento per le persone che stanno cercando un'attività in un'estate economicamente diversa, donne adulte che hanno perso il lavoro a causa della frenata covid e quindi hanno colto in questo percorso, l'opportunità di trarre strumenti nell'assistenza ai bambini e di relazionarsi con le famiglie con maggiori competenze».

Le candidate hanno ricevuto una formazione di base sui temi legati alla sicurezza negli ambienti di lavoro domestici, con i dispositivi e le norme da rispettare, ai contratti e alla possibilità di attivare bonus baby sitter e libretto famiglia. Realizzato con il contributo di pediatri, insegnanti ed educatori, il percorso di formazione è stato ideato per i cittadini come supporto positivo per la ripartenza, in questa fase difficile per famiglie così come per i singoli alla ricerca di un'occupazione. Una volta terminato il percorso infatti, le aspiranti babysitter, dopo un colloquio conoscitivo, entrano a far parte di una lista disponibile dal 1° giugno presso gli sportelli Progetto Lavoro di Crocetta del Montello e Pederobba e Civico #connessionelavoro di Cornuda e Maser. (el.fi)

