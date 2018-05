CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Fisco, pensioni, lavoro, lotta alla povertà: sono i grandi capitoli del programma sui quali l'accordo tra Lega e M5S necessita magari di qualche rifinitura ma è sostanzialmente acquisito, naturalmente sulle grandi linee. Si concentrano in queste aree alcune delle parole d'ordine su cui le due forze politiche hanno puntato nella campagna elettorale per il voto del 4 marzo. Lo sforzo per trovare dei punti di intersezione ha prodotto in questi giorni buoni risultati anche se naturalmente in caso di effettivo avvio del governo...