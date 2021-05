Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA La medicina di base si ferma ancora per due giorni, domani e dopo domani, perché i dottori tornano a casa degli anziani over 80 che non possono muoversi da casa per fare i richiami delle prime dosi somministrate il 22 e il 23 aprile scorsi. Si tratta di circa 3.500 persone, allettate o che non riescono a camminare per andare in uno dei centri vaccinali, alle quali viene somministrato il vaccino Pfizer.«Oltre agli anziani...