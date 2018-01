CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Bufera sul caso dei docenti con diploma magistrale che una sentenza del Consiglio di Stato, dello scorso 20 dicembre, ha escluso dalle graduatorie ad esaurimento, le cosiddette Gae. Sono 55mila in tutta Italia, di cui poco meno di 4mila in Veneto. Domani i sindacati Cgil, Cisl e Uil incontreranno a Roma il ministro Valeria Fedeli nel tentativo di trovare una soluzione politica alla vicenda. Mentre per l'8 gennaio i diplomati magistrali, agganciandosi ad uno sciopero indetto dal sindacato Saese a cui hanno aderito Anief e Cobas,...