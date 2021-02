SCUOLE

MESTRE Era stato il primo - ed è finora l'unico - focolaio di variante inglese nel Veneziano. Ma da domani tornerà la normalità tra i corridoi e le aule della scuola elementare Fratelli Bandiera di Malcontenta dove a metà febbraio otto positivi in una sola classe - 7 alunni e un'insegnante - avevano spinto il dipartimento di prevenzione dell'Ulss 3 a inviare i tamponi all'istituto Zooprofilattico delle Venezie di Padova per evidenziare l'eventuale presenza di varianti al Covid. C'era voluto poco al laboratorio padovano per dire che sì, quei contagi erano frutto della variante inglese. Risultato: scuola chiusa per tutti e tamponi a tappeto. Il focolaio si è poi allargato ad altri due scolari ma ieri, come confermato dall'assessore comunale alle politiche educative, Laura Besio, i tamponi hanno dato tutti esito negativo, quindi da domani si tornerà in classe.

Anche perché la scuola è stata sanificata da cima a fondo: «Questa mattina (ieri, ndr) - ha spiegato Besio - in occasione dell'opera di sanificazione della Fratelli Bandiera, assieme al presidente della Municipalità di Marghera, Teodoro Marolo, abbiamo voluto testimoniare la vicinanza dell'amministrazione comunale alla dirigente scolastica. La visita è stata anche motivo per parlare di altre questioni come la viabilità, la condizioni del plesso scolastico ed eventuali interventi migliorativi da poter adottare. Da parte dell'amministrazione, del sindaco e di tutta la Giunta comunale l'augurio per una pronta ripartenza dell'attività didattica di tutte le classi».

Domani entra nel vivo la campagna vaccinale del personale delle scuole statali, paritarie, private (elementari, medie e superiori) e delle università del Veneziano. E sempre domani si vedranno gli effetti della vaccinazione sulle maestre dei nidi comunali e dei nidi e delle materne della Fismm, che ieri hanno concluso gli slot a loro disposizione. Alto il numero delle reazioni al siero.

