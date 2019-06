Da oggi di nuovo vietati kayak, sup e bici d'acqua. Divieti più stringenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TORNA IL DIVIETOVENEZIA In attesa delle soluzioni sulle grandi navi e del blocco del transito in Bacino, da oggi i canali sono di nuovo vietati alle imbarcazioni a remi che non siano quelle tradizionali di voga alla veneta. Vie d'acqua interne sbarrate - a parte certe ore - ai kayak, sup, waterbike, dragon boat e ad ogni altra barca a remi. È stata infatti pubblicata ieri l'ordinanza che ripristina i divieti dello scorso luglio, che lo scorso marzo erano stati annullati dal Tar a causa di un vizio di forma (il mancato parere di...