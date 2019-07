Via Montereale, ciclista travolto da un trattore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un ciclista pordenonese è stato soccorso nella tarda mattinata di ieri in via Montereale, all'altezza del civico 11, da un'ambulanza dell'ospedale di Pordenone. G.F., 52 anni, pedalava verso il centro della città sulla sua bicicletta da corsa, quando è stato urtato dal mezzo. Il caschetto gli ha protetto la testa, ma nella caduta ha riportato un trauma toracico. È stato accolto in pronto soccorso, dove i medici del Santa Maria degli Angeli hanno valutato le sue condizioni e lo hanno sottoposto ad accertamenti clinici. Non è in pericolo di...