LE CASETTEPORDENONE Una casetta dell'acqua in ogni quartiere. È questa la scommessa dell'assessore Stefania Boltin che vorrebbe installare in futuro almeno altri sei impianti, che andrebbero così ad aggiungersi ai quattro già esistenti e per i quali, a distanza di quattro anni dalla loro installazione, i risultati relativi al loro utilizzo da parte dei cittadini sono più che lusinghieri. A Pordenone, attualmente, ci sono quattro casette dell'acqua per l'erogazione di acqua microfiltrata, installate in via Galilei, via Aprilia, largo...