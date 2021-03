COMMERCIO

PORDENONE Dopo quello nel parco di San Valentino, un altro storico locale pubblico in cerca di un nuovo gestore. Si tratta del bar in piazza a Torre, dove con la fine del 2020 è cessata la locazione in corso. L'intenzione del Comune proprietario dell'immobile è quella di affidare nuovamente i locali, affinché sia aperto quanto prima un nuovo bar nella piazza del quartiere, quale elemento aggregativo e di socializzazione. Di qui la pubblicazione del bando di gara, che sarà inevitabilmente anche un termometro per misurare la disponibilità a investire in uno dei settori che più hanno sofferto la crisi economica legata alla pandemia. Per l'assegnazione dei locali, l'amministrazione intende selezionare un gestore non solo in base al canone di locazione offerto, ma anche a diversi requisiti di professionalità e di qualità che connoteranno la gestione del bar, considerato appunto strategico per Torre, in quanto situato nella piazza principale del quartiere. Il criterio di aggiudicazione individuato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La superficie commerciale dei locali è di oltre 80 metri quadrati, ai quali si aggiunge una porzione di porticato esterno prospiciente l'esercizio, da adibire a posa di tavolini e sedie per lo stazionamento degli avventori. Per la parte relativa alla qualità della proposta, saranno valorizzati la professionalità degli offerenti, la riqualificazione dell'area esterna e le offerte destinate ai consumatori, con l'obbiettivo di fornire un servizio di standard elevato. La durata della locazione è stabilita in sei anni rinnovabili e il canone di locazione è stato determinato in 7.330 euro annuali. Per agevolare l'avviamento del locale, tuttavia, il canone offerto dal locatario aggiudicatario sarà abbattuto del 75 per cento per il primo anno di concessione, del 50 per cento per il secondo anno e del 25 per cento per il terzo, analogamente a quanto stabilito per il bar del parco di San Valentino.

AL PARCO

Sono invece sedici i candidati per la gestione del bar all'interno del rinnovato parco di San Valentino, ossia le manifestazioni d'interesse pervenute in seguito all'avviso pubblicato nel luglio dello scorso anno, e che dovranno tradursi ora in offerte. Gli uffici comunali hanno infatti approvato nei giorni scorsi la lettera d'invito con i criteri in base ai quali sarà scelto il nuovo gestore del locale pubblico dopo la riqualificazione, finanziata dalla Fondazione Locatelli, che ne ha fatto un parco urbano inclusivo.

L.Z.

