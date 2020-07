TRAFFICO PARALIZZATO

PORDENONE Auto in fila, a passo d'uomo, sulla Pontebbana. Giornata di passione, quella di ieri, per chi ha dovuto percorrere la Ss 13: per portare l'irrigazione nell'aiuola della rotonda di viale della Libertà, in fase di costruzione, la ditta incaricata dei lavori ha dovuto effettuare uno scavo. Inevitabili i disagi, soprattutto negli orari di punta, per chi da viale della Libertà doveva immettersi sulla Pontebbana e andare verso viale Aquileia c'era l'obbligo, di fatto, di passare per un tratto nella corsia di marcia opposta. Quindi i veicoli che arrivavano dall'altro senso di marcia, specie in presenza di mezzi pesanti, dovevano fermarsi e dare la precedenza.

Le code, per chi da Sacile era diretto verso Fiume Veneto, sono arrivate anche sino all'incrocio semaforico tra Pontebbana, via Interna e via San Daniele. Dalla parte opposta, invece, sono state segnalate sino alla rotonda di via Revedole. «Quando si lavora su strada sottolinea l'assessore Cristina Amirante c'è il rischio che vengano arrecati dei disagi alla circolazione, come effettivamente è avvenuto ieri per predisporre il sistema di irrigazione per la nuova rotatoria. Le operazioni si sono concluse, quindi il problema delle code è stato momentaneo. Da domani (oggi per il lettore, ndr) la situazione tornerà alla normalità».

Al di là di qualche disagio, con i lavori in corso d'opera si sta completando l'asse di viale della Libertà, il tassello finale, dopo i lavori di asfaltatura del 2017, che porterà entro fine estate a rendere definitiva la rotonda (attualmente ancora provvisoria) all'altezza della Rhoss.

Non è quella l'unica rotonda, lungo la Ss 13, che verrà sistemata per essere resa definitiva. Costruite provvisoriamente da Aspiag per migliorare la viabilità lungo la Pontebbana, conseguentemente all'apertura del supermercato Interspar di via Beato Marcello, tre dei quattro manufatti che si trovano lungo l'asse stradale (tra via Prasecco e viale della Libertà) non sono ancora stati completati. La conseguenza, almeno per quanto riguarda la rotonda all'intersezione con via Revedole, è che il deterioramento è sotto gli occhi di tutti.

Ma dopo anni di attesa qualcosa si sta muovendo. È stato infatti raggiunto un accordo, per quanto riguarda la soluzione dal punto di vista tecnico, che accontenta tutti: Aspiag, Comune e Fvg Strade. Si attende soltanto il parere definitivo, poi la rotonda tra la Ss 13 e via Revedole sarà completata. Lo stesso vale per il manufatto che si trova poco dopo, all'intersezione con via Beato Marcello. Entro l'anno o al massimo l'inizio del 2021 entrambe le rotatorie, con annessa viabilità, saranno definitive.

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA