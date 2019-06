Serrande abbassate, c'è chi preferisce chiudere piuttosto di restare a secco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIO IN CRISIPORDENONE «I negozi sono aperti», è il messaggio, quasi d'incoraggiamento, che il Comune ha scelto di mettere a pochi passi dalla richiesta di passiensa indirizzata in dialetto ai pordenonesi. Ma in realtà non è vero. Non per una scelta piovuta dall'alto, bensì per una decisione ponderata di alcuni proprietari di attività commerciali che insistono su via Mazzini. Ieri mattina, passeggiando lungo lo stretto corridoio che divideva le vetrine dal rumore del cantiere, si poteva subito notare la presenza di alcuni cartelli....