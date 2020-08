REGIONE

AZZARDO, LINEA

TROPPO MORBIDA

«Anche nell'assestamento di bilancio approvato giovedì abbiamo cercato di ottenere dal centrodestra una marcia indietro rispetto alla linea morbida nel contrasto dell'azzardo che aveva portato a rinviare di un anno l'allontanamento delle slot dai luoghi sensibili. Ma è stato ancora una volta uno sforzo vano». Lo afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Ussai, che ricorda come oggi sarebbe scattato l'obbligo di eliminare le slot machine da bar e locali entro i 500 metri da luoghi sensibili quali, ad esempio, scuole, chiese e centri giovanili. «Certi che, come purtroppo è stato, la prima proposta sarebbe stata bocciata, ne abbiamo presentata un'altra: anticipare di un anno la scadenza per la disinstallazione delle slot anche dalle sale giochi nelle vicinanze dei luoghi sensibili, equiparandola così a quella per gli esercizi commerciali», spiega il consigliere M5S.

PANDEMIA

SHAURLI (PD), ATTENZIONE

SUI LAVORTORI

Cristiano Shaurli, segretario regionale del Pd, chiede alla Regione maggior attenzione sui molti lavoratori che vanno e vengono dalla nostra regione, anche rientrando da zone a rischio. «Registriamo tuttavia con soddisfazione - precisa Shaurli - le parole dell'assessore alla Salute Riccardi che in linea col Governo rimarca la necessità di tenere alta l'attenzione e soprattutto di mantenere le basilari regole sul distanziamento e sull'uso della mascherina. E la stessa presa di distanza del presidente Fedriga dagli atteggiamenti di capitan Salvini è parzialmente una buona notizia, perché sarebbe drammatico vanificare ora tutto per l'irresponsabilità di un personaggio alla ricerca spasmodica di visibilità. Le categorie economiche lo sanno bene e ci ricordano ogni giorno che non possiamo permetterci un altro lockdown».

TORRE

DOMANI RIPARTE

IL TEATRO D'AGOSTO

Domani a Torre va in scena lo spettacolo sul baccalà. Le compagnie amatoriale Cibìo di Chions e Teatrozzo di Pasiano rappresentano A cena con Pietro Querini ovvero Il viaggio di messer Pietro Querini e la scoperta del baccalà. La manifestazione prosegue tutti i martedì di agosto, alle 21. Ingresso libero con prenotazione al numero 346 1705638 oppure via e-mail a info@fitapordenone.it entro le 17 del giorno dello spettacolo.

