PORDENONE Il Friuli Venezia Giulia torna almeno per 24 ore ad essere una regione a contagio zero. L'ultimo bollettino della Protezione civile, pubblicato ieri pomeriggio, non conteneva nemmeno un nuovo cittadino positivo al Coronavirus. L'ultimo tampone che ha rilevato la presenza del virus è stato quello a cui è stato sottoposto venerdì il cittadino bengalese residente a Monfalcone, nell'ambito della campagna di prevenzione messa in campo per monitorare gli arrivi in regione dai Paesi a rischio.

I due principali focolai che erano emersi in regione nelle ultime due settimane possono dirsi spenti: si trattava del contagio che si era diffuso a Trieste a partire da alcuni cittadini rientrati in regione dalla Serbia e del cluster familiare di San Quirino, che è arrivato a contare cinque contagiati, nessuno dei quali in gravi condizioni. Da giorni non si rileva alcun nuovo positivo riferito alle due catene che avevano attirato gli sforzi dei Dipartimenti di prevenzione.

Quanto alla pressione della pandemia sul sistema sanitario regionale, il livello è sempre vicino allo zero. Non c'è alcun paziente ricoverato nei reparti di Terapia intensiva dedicati al Covid-19, mentre i pazienti che necessitano ancora delle cure ospedaliere diverse da quelle di Rianimazione sono due.

Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.335: 1.405 a Trieste, 1001 a Udine, 710 a Pordenone e 219 a Gorizia. I totalmente guariti restano 2.878, i clinicamente guariti sono 33 e le persone in isolamento sono 77. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

