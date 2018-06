Punti verdi È arrivato il momento di prenotare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ISCRIZIONIPORDENONE Entro il 26 giugno va presentata la domanda d'iscrizione ai Punti verdi comunali. Sono organizzati per bambini dai 3 ai 6 anni residenti in città. Se alla scadenza temporale per le iscrizioni rimarranno posti disponibili, potranno essere inseriti anche bambini non residenti. I punti verdi comunali, strutturati per ospitare circa 120 bambini, si terranno dal 2 al 27 luglio, dal lunedì al venerdì (dalle 7.45 alle 17) alla scuola dell'infanzia in viale Libertà e alla Vittorio Emanuele di viale Martelli. Nel caso di mancato...