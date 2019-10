Prescrizione, i penalisti: protesta e astensione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTAPORDENONE Gli avvocati penalisti si astengono per tutta la settimana dalle udienze penali per protestare con la riforma dell'istituto della prescrizione del reato che senza un nuovo intervento legislativo entrerà in vigore dal primo gennaio 2020. Anche la Camera penale di Pordenone ha aderito all'astensione, informa il presidente Roberto Lombardini: «La normativa che entrerà in vigore prevede la sospensione del decorso del termine di prescrizione dei reati a decorrere dalla sentenza di primo grado, ed il termine rimarrà sospeso...