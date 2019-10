CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PREFERENZEPORDENONE La mia posizione non è cambiata dalla scorsa legislatura: resto contraria all'introduzione della doppia preferenza di genere per l'elezione del Consiglio regionale. La proposta di legge del Pd è frutto di speculazioni propagandistiche di chi cerca di erigersi a paladino del diritto di elettorato passivo delle donne. Lo afferma la consigliera regionale Mara Piccin (Forza Italia) circa la discussione in Aula, prevista martedì 22 ottobre che prebvede la modifica all'articolo 25 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17....