Pesca sportiva, appello alla Regione per le gare

LA RICHIESTAPORDENONE A chiedere alla Regione di far ripartire le gare di pesca sportiva è Mara Piccin, consigliere regionale di Forza Italia. La richiesta fa seguito alla risposta fornita dall'assessore Stefano Zannier in merito all'annosa questione della pesca sportiva, che da tempo rappresenta una problematica per le migliaia di appassionati in regione. «Da diversi anni spiega la Piccin porto all'attenzione del Consiglio regionale le problematiche afferenti alla pesca sportiva. Nell'ultima legislatura la situazione è andata...