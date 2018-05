CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LUTTOÈ morto all'età di 80 anni Ermes Bianchin. Èx manager di Zanussi, fino agli anni 80, poi nel settore degli hotel è stato un professionista molto stimato dai molti che lo hanno conosciuto. Neodiplomato in ragioneria viene assunto nel 1957 in Zanussi. Si distingue per capacità ed etica professionale, qualità che lo accompagneranno in tutta la sua vita professionale e privata. Dal 62, anno di matrimonio con Edda, la compagna della sua vita, al 67 fu responsabile amministrativo e finanziario nella sede della Zanussi a Francoforte in...