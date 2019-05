CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sarà celebrato oggi alle 15, nel santuario della Madonna delle Grazie a Pordenone, il funerale di Tullio Doretto. Il sessantenne si è spento venerdì sera a causa di un peggioramento improvviso delle sua condizioni di salute per le quali da qualche mese era ricoverato al Santa Maria degli Angeli. Doretto era stato per molti anni dipendente della Confederazione italiana agricoltori di Pordenone, poi in quella di Treviso. Lascia la mamma Renata e la sorella Fulvia, oltre a numerosi amici.