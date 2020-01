LA SCELTA

PORDENONE A Pordenone il mercato trasloca. Il 1 febbraio esordirà la nuova dislocazione delle bancarelle. Gli ambulanti di piazza della Motta e dintorni - dove a metà mese prossimo apre il cantiere per la riqualificazione - traslocheranno in viale Martelli, via Cossetti, piazzetta dei Domenicani, piazza Risorgimento e via Trieste, creando un percorso continuo con quelli di piazza XX Settembre, via Cesare Battisti e via Mazzini, che resteranno al loro posto.

I TEMPI

La nuova collocazione resterà tale per poco più di un anno. «Al termine delle opere - sottolinea il sindaco Alessandro Ciriani - si deciderà se ripristinare il vecchio assetto del mercato o confermare il nuovo. I posteggi sono stati assegnati agli ambulanti in ordine di anzianità. A trasferirsi saranno 64 degli 85 operatori del mercoledì e 78 dei 120 del sabato. Viale Martelli sarà occupata interamente il sabato e parzialmente il mercoledì, nel tratto iniziale all'imbocco con viale Cossetti. La ztl di via Mazzini sarà utilizzata in entrambi i giorni di mercato. Piazza Risorgimento sarà dedicata in parte agli operatori gastronomici e piazzetta dei Domenicani ai produttori agricoli. In piazza Risorgimento i banchi si disporranno su due file lungo la strada di fronte alla farmacia, e su una fila lungo la stradina di ingresso alla piazza da viale Dante. Nelle aree di mercato ci sarà il divieto di sosta dalle 6.30 alle 14.30 e di circolazione dalle 8 alle 14.30, anche per i residenti, a fini di sicurezza. Faranno eccezione forze dell'ordine, mezzi di soccorso e emergenza (o utilizzati comunque a tal fine) e Protezione civile. Il Comune, inoltre, ha stabilito una serie di ulteriori deroghe per invalidi, malati sottoposti a terapie indifferibili, medici in visita urgente, servizi di pubblica utilità non rimandabili, veicoli di servizio del municipio. «Abbiamo cercato di limitare al massimo la fascia oraria di divieto informa il sindaco sia anticipando con un'ordinanza l'orario di chiusura di vendita per gli ambulanti sia investendo nuove risorse per incrementare mezzi e personale Gea per spazzare più velocemente le aree di mercato, lasciandole libere entro le 14.30».

LE REGOLE

Chi ha (o ne usufruisce) il garage o un posto auto privato dentro la zona del mercato potrà sottoscrivere abbonamenti mensili ai parcheggi a 4 euro se residente, a 12 euro se lavoratore (per esempio i professionisti). Gli abbonamenti agevolati danno diritto a parcheggiare al multipiano Rivierasca e su qualsiasi parcheggio blu fuori la zona mercato. L'agevolazione vale solo dalle 18 del martedì alle 15 del mercoledì, e dalle 18 del venerdì alle 15 del sabato. Fino a maggio si potrà comunque parcheggiare in piazza della Motta e dintorni. «Siamo consapevoli dei disagi che comporterà un cambiamento così profondo, ma prima o poi si doveva intervenire su piazza della Motta - spiega Ciriani -, è uno dei luoghi simbolo di Pordenone e non può più rimanere in quelle condizioni. D'altro canto non possiamo dilazionare e scaglionare i cantieri. Partiamo contemporaneamente in tante aree perché i fondi nazionali e europei che abbiamo intercettato per fare i lavori hanno una scadenza. Perdere questo treno sarebbe sciocco e imperdonabile e condannerebbe Pordenone al declino. Un'amministrazione che recupera decine di milioni di euro da investire nella propria città sa che procurerà disagi ai cittadini, ma sa anche che alla fine dei cantieri la città sarà più bella, moderna ed efficiente. I nostri uffici hanno lavorato con dedizione al trasloco cercando di far combaciare al meglio tutti i pezzi del mosaico. È una situazione nuova e siamo disponibili, laddove possibile, ad apportare aggiustamenti».

Alberto Comisso

