LA LOTTA CONTINUAPORDENONE Con il secondo decreto ministeriale di fine febbraio è di fatto partita l'operazione di aggregazione delle Camera di commercio di Pordenone con Udine. L'ente, di fatto, è già commissariato ed è pure partito l'iter per la composizione del futuro - si parla del prossimo autunno - consiglio camerale unificato. Ma il vertice guidato da Giovanni Pavan e le stesse categorie economiche non si sono ancora rassegnate. E hanno tutta l'intenzione di non deporre le armi di quella battaglia territoriale che punta alla...