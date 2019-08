CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA LITEPORDENONE Non è stato necessario applicare alcuna misura cautelare ad Adrian Andres Bruno, il 37enne che poco prima di Ferragosto aveva fatto irruzione nella casa del suocero minacciandolo di morte, danneggiandogli l'auto e percuotendolo. Dopo il violento episodio, l'uomo si è allontanato da casa e non ha più avuto screzi con i parenti. La stessa Procura aveva ritirato la richiesta di misura. Ieri, assistito dall'avvocato Marco Covre, Bruno è comparso davanti al gip Monica Biasutti, chiamata a convalidare l'arresto per lesioni,...