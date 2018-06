L'attacco di Salvador: «Alcune piante potevano essere messe in sicurezza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I DISAGIPORDENONE Per i residenti di via Cappuccini alle prese con gli inevitabili disagi legati al cantiere arriva la possibilità di usufruire di un abbonamento agevolato al parcheggio multipiano Candiani. Come annunciato nei giorni scorsi, infatti, la Giunta ha approvato (e condiviso con Gsm che gestisce il servizio) l'introduzione di una forma di abbonamento a 10 euro al mese, valido per il periodo dei lavori, ossia da lunedì scorso fino al 18 ottobre. L'abbonamento sarà riservato ai cittadini residenti e alle attività commerciali e...