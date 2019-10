IL PIROMANE PORDENONE Un piromane che colpiva di notte, tra Fanna e Maniago,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIROMANEPORDENONE Un piromane che colpiva di notte, tra Fanna e Maniago, concentrandosi sulle auto. I proprietari? Avevano tutti un legame con l'ex compagna di C.D.S., 41 anni, pugliese che vive a Vajont e che recentemente ha perso il lavoro. Sabato notte i carabinieri del Nucleo investigativo di Pordenone lo hanno sottoposto a fermo per il rogo di una Lancia Y avvenuto all'1.30 in via della Repubblica a Maniago. Era di proprietà di una 25enne di Cavasso Nuovo. L'uomo - di cui omettiamo le generalità per tutelare l'ex compagna che lo ha...