Il commissario Possamai conferma i tre direttori nominati dall'ex Simon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

OSPEDALEPORDENONE Non ha voluto perdere tempo il neo commissario dell'Azienda sanitaria 5 Eugenio Possamai rispetto alla costituzione dello staff che con lui formerà la direzione strategica aziendale nel periodo del suo commissariamento, cioé non oltre il 31 dicembre 2019. Così come previsto dalla delibera della giunta regionale con la quale Possamai è stato nominato. La decisione del commissario è stata quella di confermare tutti e tre i direttori dei vari comparti dell'Azienda sanitaria che facevano parte della direzione strategica...