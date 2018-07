CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ESTATE IN CITTÁPORDENONE Notte al museo rovinata dal caldo. A sollevare il caso è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Samuele Stefanoni, che nei giorni scorsi ha partecipato a uno degli eventi dell'Estate in città, che sabato scorso ha visto la Galleria Pizzinato animata dalla musica del coro da camera Gabriel Fauré. «Un evento molto interessante - commenta il consigliere pentastellato - che però i 30 gradi in sala hanno irrimediabilmente compromesso, costringendoci ad abbandonare la sala poco dopo l'inizio. Eppure -...