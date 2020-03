Lo stressometro realizzato ogni settimana dall'Istituto Piepoli per conto del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi rileva che il perdurare dell'emergenza Covid-19 porta il malessere degli italiani a un livello altissimo: il 63% si definisce molto o abbastanza stressato, un dato ancor più significativo considerando che il 43% degli intervistati denuncia un livello massimo di stress. Si definisce stressato il 64% nel Nord Ovest, il 59% nel Nord Est e al Centro, il 67% nel Sud e nelle Isole. E cresce l'influenza della vicenda coronavirus sulla condizione psicologica: a livello nazionale pesava sullo stato di stress al 62% il 24 febbraio, al 76% il 16 marzo per raggiungere oggi l'82% .

«Si rileva un crescente malessere di fronte alla perdurante emergenza - dichiara David Lazzari, del Consiglio nazionale degli Psicologi -, per questo vanno messe in campo opportune azioni e strategie. Gli psicologi stanno facendo la loro parte con una mobilitazione senza precedenti. Ma il volontariato non può sostituirsi al servizio pubblico: è necessario che siano reclutati psicologi negli ospedali, nell'assistenza territoriale, nelle carceri. I pronto soccorso sono pieni di persone con attacchi di panico e non ci sono psicologi. Il distanziamento sociale, la paura e l'incertezza sul futuro hanno portato lo stress a livelli mai toccati. Gli italiani hanno bisogno di messaggi chiari sia sulla situazione attuale sia sulle prospettive economiche e occupazionali del post emergenza».

