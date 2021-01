IL BOLLETTINO

PORDENONE Le scuole superiori in Fvg non riapriranno al 75 per cento da lunedì. Lo faranno al 50 per cento, cioè al limite minimo fissato dall'ultimo Dpcm. Lo comunica l'Ufficio scolastico regionale. Alla base della decisione c'è la situazione epidemiologica. Il passaggio al 75 per cento, infatti, avverrà solamente quando il quadro della pandemia sarà ulteriormente migliorato.

Ieri nuovo deciso calo del tasso di contagio. All'aumentare dei tamponi è seguita non una crescita bensì una diminuzione dell'incidenza sui test, passata dal 7,4 al 5,3 per cento. In regione sono stati trovati 421 casi ((242 da tampone molecolare, 179 da test rapido) su 8.947 tamponi. Una diminuzione netta che si accompagna anche a un altro dato importante: il tasso di contagio sui casi testati (quindi esclusi i tamponi dello screening programmato) è crollato al 14 per cento. Solo un mese e mezzo fa era vicino al 50 per cento. Tornano a calare sensibilmente ricoveri, con 668 pazienti in Area medica (18 in meno) e 64 in Rianimazione, anche in questo caso si registra l'aumento è di due unità rispetto all'ultima rilevazione. I decessi complessivamente ammontano a 2.299, con la seguente suddivisione territoriale: 532 a Trieste, 1.098 a Udine, 517 a Pordenone e 152 a Gorizia. I totalmente guariti sono 49.638, i clinicamente guariti salgono a 1.513, mentre scendono le persone in isolamento che risultano essere 10.758. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 64.940 persone con la seguente suddivisione territoriale: 13.132 a Trieste, 28.525 a Udine, 14.649 a Pordenone, 7.838 a Gorizia e 796 da fuori regione.

I DECESSI

Pesante il bilancio delle vittime: i morti segnalati sono stati 33, di cui però 14 pregressi, risalenti a prima del 19 gennaio. Tre decessi in provincia. A Pordenone addio alla 81enne Marisa Fantuz, mentre a Porcia non ce l'ha fatta l'81enne Antonio Pulcini. Infine a San Vito addio all'80enne Virginia Simonato.

IL RESOCONTO

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 14 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse sono in totale tre. Da registrare nell'AsuFc le positività di tre infermieri, un medico, tre operatori socio sanitari; nell'Asugi di un terapista della riabilitazione, un infermiere, un operatore socio sanitario; nell'AsFo, di tre infermieri e cinque operatori socio sanitari.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA