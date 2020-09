L'EVENTO

PORDENONE Il 3 e 4 ottobre il centro di Pordenone si colorerà grazie alla manifestazione Pordenone Art&Food. Sarà un festival di enogastronomia, cultura e sapori con l'obiettivo di promuovere il rapporto tra cibo e territorio attraverso il minimo comune denominatore della qualità, valorizzando e divulgando l'identità enogastronomica del territorio pordenonese. L'intento è quello di presentare una moderna proposta di valorizzazione delle produzioni locali che si coniughi con i moderni concetti di rigenerazione urbana e armonizzazione del tessuto cittadino. l'evento viene ideato all'interno di un'azione dell'intervento denominato Pordenone 2020: una città per tutti, parte del progetto i20aPN finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il cui gestore dell'iniziativa è Concentro Azienda Speciale della Camera di Commercio di Udine e Pordenone attraverso l'Associazione Sviluppo e territorio.

La manifestazione avrà luogo nelle giornate del 3 e 4 ottobre in varie sedi all'interno del territorio cittadino e in particolare all'interno dell'area dell'ipercentro. Il progetto prevede l'installazione di una tensostruttura in Piazza XX Settembre nonché diverse installazioni-stendardi promozionali dell'evento in vari punti della città.

