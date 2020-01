Dal Pd a Salvador (Pn 1291) sino al M5s È un'onda di accuse: «Figura pessima»

LE REAZIONI

PORDENONE Un'ondata di marea di critiche, è l'effetto provocato dalla rinuncia alla candidatura di Pordenone a città capitale italiana della cultura 2021. Se in prima battuta era stata Daniela Giust (Pd) a scagliarsi contro l'amministrazione Ciriani, ieri c'è stata la corsa all'ultimo commento negativo rispetto alla decisione assunta in giunta.

Ha aperto la schiera Marco Salvador di Pordenone 1291: «I sentimenti di profonda delusione per la scelta di non partecipare neppure a questo bando, nonostante poche settimane fa sia stata consegnata la manifestazione di interesse, sono di preoccupazione per la brutta figura a cui è stata sottoposta la nostra città - ha detto -, ma non ci impediscono di evidenziare un dato politico importante: l'ammissione da parte di Ciriani di una Pordenone con dei punti deboli, ai quali evidentemente in questi anni la sua azione non ha posto rimedio tanto da temere di essere giudicato, da soggetti esterni, per un progetto che per competere doveva essere innovativo sul piano dello sviluppo sociale. Probabilmente Ciriani ha capito che era indispensabile un impatto comunicativo, che pare essere l'unica cosa che lo preoccupa, molto diverso dalla narrazione alla quale ci ha abituato sul porfido nuovo nelle strade cittadine. Vorremmo da capire ora se la Regione, attraverso l'assessore Gibelli, ha ricoperto un ruolo nella scelta di rinunciare alla candidatura. Se così fosse sarebbe gravissimo, perché significherebbe che la giunta Ciriani ha rinunciato anche a causa di un diktat regionale umiliando così la nostra città».

Così, invece, Samuele Stefanoni (M5s), che ha definito Tropeano una scheggia impazzita. «L'idea di una candidatura non nasce oggi ma è iniziata con un confronto in Consiglio a metà 2016. Questo sorprendente dietrofront conferma alcuni dubbi sulla capacità progettuale della giunta. Ciò che scopriamo oggi è che dal 2016 ad oggi veramente poco o niente è stato fatto: la bozza di progetto ci era stata presentata in commissione già tre anni fa, così come la volontà di chiamare gli stati generali. Su quest'ultimo punto peraltro sono cadute nel vuoto le nostre sollecitazioni. Sono infatti gli esponenti della cultura locale a dare vita al progetto stesso, a far emergere ciò che la nostra città può mostrare. Chi amministra dovrebbe ascoltare, fare rete e soprattutto trovare nessi tra le parole chiave che fanno di Pordenone una città ricca e vivace culturalmente. Non sono gli edifici, ne le opere urbanistiche, a creare cultura, naturalmente. Semmai, nello stato di perenne cantiere in cui attualmente la città vivendo, può diventare un disagio per il flusso di turisti che vengono a scoprire il valore culturale di Pordenone. L'Amman, l'ex birreria, i bagni pubblici e a breve il carcere, sono temi ricorrenti nelle parole della giunta, ma ad oggi sono, per l'appunto, solo parole. Nulla è cambiato da allora e oramai siamo disillusi sul fatto che qualcosa possa essere fatto nel futuro prossimo. Sul piano politico invece la notizia di oggi dimostra il totale disallineamento tra l'assessore Tropeano e il sindaco». Infine il Pd con Conficoni: «La decisione di rinviare ancora una volta la candidatura è una sconfitta per l'amministrazione comunale che per sua stessa ammissione non è stata capace di confezionare un dossier competitivo nonostante i tre anni e mezzo a disposizione. Ad uscire ridimensionata è soprattutto la credibilità dell'assessore Tropeano che aveva assicurato la partecipazione al bando. Peccato che, palesando la divisione interna alla maggioranza, il resto della giunta non lo abbia assecondato esponendolo ad una pessima figura. Speriamo che la paura di commettere passi falsi in vista della scadenza elettorale non spinga la giunta a ritardare lo sviluppo di altri progetti».

