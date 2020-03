IN BANCA

PORDENONE Non è certo stata una settimana facile per l'intero sistema economico-produttivo del Nordest. E anche nelle banche si è dovuto ricorrere alle misure d'emergenza anti-virus. Da una parte le misure da mettere in campo per la sicurezza dei dipendenti e del loro lavoro. Dall'altra le misure urgenti per rispondere alle esigenze e assistere famiglie e imprese più direttamente danneggiate nelle aree più a rischio contagio da coronavirus. «È un momento difficile. Ma è proprio in momenti come questi - sottolinea Carlo Piana, direttore generale di Crédit Agricole FriulAdria, l'istituto pordenonese fortemente presente in Veneto anche nelle aree della cosiddetta zona rossa - che chi ha un ruolo sociale ed economico deve fare sentire la propria voce. L'ultima settimana ha messo a dura prova tutti noi. Ci siamo trovati ad affrontare situazioni di emergenza che hanno richiesto risposte immediate.

LE MISURE ADOTTATE

Quali sono le misure che avete adottate già da lunedì scorso? «All'interno del Gruppo Crédit Agricole - spiega il direttore Piana - è stato attivato un comitato di corsi. L'adozione di tutte le misure necessarie per ottemperare alle disposizione di carattere sanitario. È stato predisposto un vademecum diffuso attraverso gli strumenti di comunicazione interna». È subito scattato l'invito al personale delle sedi direzionali a utilizzare lo smart-working: oltre cento addetti di FriulAdria hanno svolto da subito il telelavoro stando a casa. «Sempre in una logica di prevenzione - aggiunge il direttore generale Piana - è stato chiesto ai responsabili delle strutture e degli uffici di limitare e cancellare riunioni, meeting, incontri e spostamenti fisici da una sede all'altra utilizzando gli strumenti tecnologici della comunicazione a distanza come. I protocolli di salute e sicurezza sono stati rispettati secondo la visione di responsabilità e sostenibilità che regola da sempre il nostro gruppo.

SOSTEGNO AI TERRITORI

«Per sostenere concretamente i territori che rientrano nella zona rossa - illustra Piana - definita dalle Autorità competenti, Crédit Agricole Italia ha attivato interventi a favore di privati cittadini e imprese in questo particolare momento di criticità. Le famiglie residenti in questi Comuni possono richiedere la sospensione delle rate dei mutui casa. Per le aziende presenti negli stessi Comuni è possibile richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti chirografari e ipotecari e dei canoni dei contratti di leasing finanziario». Sarà sufficiente compilare il modulo scaricabile dal sito internet dove è riportato un avviso con i dettagli, e restituirlo anche con una mail qualora le filiali dovessero essere chiuse. Inoltre FriulAdria promuoverà nei prossimi giorni, in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, le iniziative a sostegno del settore del turismo che già sono attivate in collaborazione con i Confidi e le associazioni di categoria proprio a sostegno del comparto turistico. «È una partentesi - conclude Piana - dalla quale il territorio si riprenderà anche con il sostegno delle istituzioni e del mondo finanziario. Noi continueremo a fare la nostra parte anche nelle prossime settimane in cui potrebbero esserci i contraccolpi di questo forte impatto».

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

