Corso Vittorio, verifiche dopo il cedimento

PORDENONELE VERIFICHE Dopo il crollo di una lastra dall'arco di un antico palazzo, al civico 29 di corso Vittorio Emanuele, c'è chi si chiede se lo stesso incidente potrebbe accadere in altre zone di Contrada Maggiore. Per ora l'unica certezza è che le altre mattonelle a rischio caduta sono state tolte dai vigili del fuoco, intervenuti venerdì pomeriggio assieme agli agenti della polizia locale che hanno transennato l'area.Dal canto suo l'amministrazione comunale, come ha spiegato l'assessore Cristina Amirante, è in attesa di ricevere la...