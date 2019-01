Base di Aviano blindata contro lo shutdown

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ANGOLO USAPORDENONE La lunga ombra dello shutdown sembra risparmiare la Base Usaf di Aviano. Il blocco dell'amministrazione federale di Washington deciso dall'amministrazione guidata da Donald Trump - si sta dimostrando il più lungo nella storia degli Usa - non ha coinvolto finora né i militari del 31. Fighter wing né il personale civile statunitense che è legato alla missione. Dunque nessun congedo temporaneo obbligatorio senza stipendio per i civili Usaf. E anche per i circa quattromila militari di stanza nell'angolo Usa della...