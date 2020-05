LA SITUAZIONE

PORDENONE Un ospite della casa di riposo di Spilimbergo è stato trovato positivo al Coronavirus. Si tratta di un paziente totalmente asintomatico, che è stato immediatamente isolato dagli altri anziani della struttura e che si trovava nello stesso plesso nel quale lavoravano le due operatrici sanitarie che due giorni fa avevano a loro volta ricevuto l'esito positivo del tampone. Anche loro erano (e sono) asintomatiche. In totale nelle ultime 48 ore sono stati effettuati 42 tamponi, 41 dei quali negativi. «Si conferma - spiega la direzione della struttura - che, allo stato attuale, non sono presenti ospiti oppure operatori con sintomi evidenti, così come sta avvenendo da quasi tre mesi dall'adozione delle restrizioni delle visite dall'esterno e grazie al ligio comportamento dei nostri operatori». Dai vertici della casa di riposo però arriva una richiesta: c'è la necessità di testare non solo ospiti e operatori sanitari, ma anche tutti i dipendenti che gravitano attorno alla struttura.

Sono stati effettuati i tamponi anche alla casa di riposo di Cavasso Nuovo, un'altra struttura che negli scorsi giorni aveva visto due operatrici sanitarie costrette a lasciare temporaneamente il lavoro in quanto positive al Coronavirus. In questo caso tutti gli ospiti (quelli residenti nella struttura sono 85) sono risultati negativi.

IL BILANCIO

In Friuli Venezia Giulia il contagio resta a livelli minimi. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati solamente sette tamponi positivi su tutto il territorio regionale. Un dato in linea con il trend in discesa della curva del contagio, considerando soprattutto che dalla riapertura della maggior parte delle attività economiche (ristoranti, bar, negozi) sono passati ormai 11 giorni.

Ieri in Friuli Venezia Giulia sono morte altre due persone a causa del Covid-19: entrambe erano residenti a Trieste e ricoverate negli ospedali del capoluogo giuliano.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in regione (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 391, 21 in meno rispetto alla rilevazione resa pubblica mercoledì. La terapia intensiva di Trieste registra il ricovero di un paziente per accertamenti diagnostici, mentre i ricoverati in altri reparti rimangono 51. I reparti di emergenza si erano completamente svuotati nella serata di mercoledì, ma il ricovero per accertamenti del paziente triestino ha impedito di comunicare il livello zero di tutte le Terapie intensive della regione: allo stato attuale rimane occupato un solo letto sui 135 potenzialmente disponibili.

Analizzando i dati complessivi, dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.262 (sette più di mercoledì): 1.384 a Trieste, 981 a Udine, 684 a Pordenone e 213 a Gorizia. I totalmente guariti invece ammontano a 2.538 (26 più di mercoledì), i clinicamente guariti a 55 e le persone in isolamento domiciliare sono 284. I deceduti sono 189 a Trieste, 73 a Udine, 66 a Pordenone e 5 a Gorizia. In sintesi, in Fvg la quota degli attualmente malati continua a scendere, mentre sale costantemente il numero dei guariti. Il contagio resta a livelli minimi, mentre a Trieste non si è ancora azzerato il livello quotidiano dei decessi.

