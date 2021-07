Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ESERCENTI SCONTENTIPORDENONE Il nuovo decreto sull'obbligatorietà in alcuni contesti - tra i quali l'interno di bar e ristoranti fatti salvi i banconi dei caffé - del green pass che entrerà in vigore il prossimo 6 agosto scontenta gli esercenti. Tanto che l'Ascom di Pordenone (pur apprezzando il provvedimento nei suoi principi ed essendo d'accordo sull'uso dei green pass in genere) sottolinea come possano nascere inghippi e contestazioni...