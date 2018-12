Anffas, arrivano i soldi per completare La rosa blu

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ANFFASPORDENONE Nei giorni scorsi, durante i lavori d'aula in consiglio regionale che hanno visto la discussione della legge sulla finanziaria 2019, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Basso (in foto), accogliendo la necessità di investire sul territorio pordenonese circa le politiche sociali e di assistenza sanitaria, ha depositato un ordine del giorno, condiviso da tutti i Consiglieri regionali di maggioranza, per sostenere economicamente l'investimento di Anffas Onlus Pordenone, realtà presente sul territorio...