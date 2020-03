A Marsure di Aviano i quotidiani, le riviste e perfino le figurine per bambini e ragazzi arrivano a domicilio. Ad occuparsi del recapito è Sara Mellina Gottardo, giovane e vulcanica gestrice della locale edicola. «Appena è stata dichiarata l'emergenza, con le limitazioni negli spostamenti, ho pensato che sarebbe servita una soluzione altrettanto eccezionale: così ho contattato i miei clienti storici e ho offerto questa alternativa, che è risulta graditissima, in particolar modo agli anziani».

Come funziona il servizio?

«Ci sono due giri di consegna: il primo inizia alle 6.30 e riguarda la pedemontana alta; il secondo scatta attorno alle 9.30 e si occupa della pedemontana bassa dell'avianese. Tengo a sgomberare il campo da qualsiasi dubbio o equivoco: il servizio a domicilio è completamente gratuito. Inoltre, non c'è passaggio di denaro quotidiano perché i clienti hanno saldato in anticipo l'intero mese. Eventuali richieste di materiale diverso, tra quello normalmente a disposizione in edicola, si ricevono telefonicamente e vengono soddisfatte già nella giornata seguente; i più gettonati sono i fumetti e le figurine per i bambini. Per me è una gioia portare questo prodotto che contribuisce a rompere la monotonia. Durante la consegna non c'è il minimo contatto con l'utenza: in ogni caso, siamo dotati dei dispositivi di protezione personale».

In tempi di editoria digitale, il recapito casa per casa non appare anacronistico?

«Al contrario: è la dimostrazione dell'effettiva necessità di salvaguardare questo servizio. La nostra di Marsure è la risposta locale alle svendite di abbonamenti on line dei giornali che si vedono in questi giorni. La massiccia richiesta di distribuzione capillare dimostra come i clienti siano invece ancora molto affezionati alla copia cartacea, soprattutto per alcune fasce di età». (L.P.)

