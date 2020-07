L'INIZIATIVA

PADOVA Il paese di Vo' riparte dalla musica del MovieChorus. Nel paese simbolo della pandemia veneta si celebra con il concerto 100 voci per Vo', sabato 11 luglio dalle 21 in piazza della Liberazione (ingresso gratuito con prenotazione), una ripresa che non è solo simbolica. «Questo non è solo un concerto - sottolinea Vincenzo Gottardo, vice presidente della Provincia, che ha voluto l'appuntamento assieme all'amministrazione comunale, e consigliere delegato alla Protezione Civile - La musica è un linguaggio universale che sabato sarà un inno alla vita. Vo' nella fase iniziale della pandemia è stato al centro dei nostri pensieri e del nostro lavoro, ha visto le istituzioni agire assieme per mettere in atto scelte difficili, come quella della chiusura, dal punto di vista anche umano. Ora è giusto e significativo che da qui parta un annuncio di rinascita, non solo per Vo'».

Ad assistere al concerto ci saranno anche molti sindaci del padovano (la Provincia sta raccogliendo in queste ore le adesioni) e un uomo che alla vicenda della diffusione della pandemia di Vo' ha legato in maniera stretta il suo nome, Andrea Crisanti, che ha portato avanti un importante studio proprio nel paese euganeo. Sul palco invece ci saranno i cento coristi del MovieChorus Big che porteranno il loro repertorio fatto di colonne sonore, tra un immancabile omaggio a Ennio Morricone e la celebrazione dei quarant'anni di Blues Brothers, che chiuderà l'esibizione.

«Per noi sarà un concerto speciale - spiega Erika De Lorenzi, direttrice artistica e fondatrice del coro - Si tratta del nostro primo evento dopo la pandemia e poterlo tenere in questo luogo così speciale e significativo è un privilegio. Il nostro obiettivo è trasmettere emozioni e in questa occasione saranno molte e speciali. Abbiamo una grande voglia di cantare e di dare voce a tutte le persone che negli ultimi mesi, per forza di cose, sono ammutolite. Le cento voci sono in realtà le voci di tutti».

I PROTAGONISTI

Il programma messo assieme per l'occasione vuole sottolineare l'eccezionalità dell'evento, che sarà presentato da Wendy Muraro. I coristi saranno affiancati sul palco da alcuni ospiti speciali e non mancheranno i momenti di coinvolgimento del pubblico e quelli dedicati alle eccellenze del territorio: «La performer ballerina e acrobata Tania Gambetti, dal corpo di ballo di trasmissioni Rai e Mediaset, stupirà con effetti scenici, coreografie acrobatiche e pirotecniche - prosegue Erika De Lorenzi - Ci sarà anche un tributo al serprino dei Colli Euganei. Avremo sul palco anche Angelica Gobbo, la giovane di Este che ha partecipato allo Zecchino d'Oro, che con Diego Turatto canterà Torneremo, canzone scritta proprio sulle settimane della quarantena. In chiusura invece Andrea Pedrotti, uno dei massimi esponenti italiani della body percussion, darà vita a uno show speciale dedicato appunto al mitico film Blues Brothers».

Come sempre MovieChorus, progetto che oltre al coro Big porta avanti altre esperienze con bambini e giovani coinvolgendo in totale oltre 200 coristi, porterà avanti un discorso di sensibilizzazione alla sostenibilità anche con atti concreti. Per questo a Vo' saranno piantati, a nome del coro, cinque alberi per mitigare gli effetti della CO2. L'ingresso al concerto è gratuito ma, anche per il rispetto delle misure di sicurezza, è necessaria la prenotazione che può essere effettuata direttamente a MovieChorus al numero 392-3882578 o via mail a moviechorus.pd@gmail.com . L'ingresso sarà possibile fino ad esaurimento posti.

