IL PRESIDIOPADOVA Freddo e pioggia battente, ma loro restano irriducibili. Più di cento partecipanti si sono presentati ieri alla manifestazione no Green Pass in centro a Padova. Il corteo si è radunato alle 10.30 in piazza Sartori per poi proseguire, scortato dalle macchine della polizia, lungo corso Milano, deviando infine verso Prato della Valle. Il tutto è avvenuto nel totale rispetto delle norme anti-Covid imposte dal Comune in vigore...