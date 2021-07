Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANDAMENTOPADOVA Le dosi di vaccino inoculate nel territorio dell'Ulss 6 Euganea sfondano quota un milione. In 200 giorni, ciclo completo per 434mila padovani (il 52%), altri 141mila quelli prossimi a ricevere il richiamo e 36mila con appuntamento per la prima dose già prenotato. Accanto a questo record di speranza, se ne affianca uno più preoccupante. Nelle ultime ore infatti è stata superata quota mille positivi al tampone.Attualmente...