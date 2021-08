Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANDAMENTOPADOVA Gli ospedali dell'Ulss 6 Euganea sono Covid free. Tra venerdì e sabato sono stati dimessi da Schiavonia e Cittadella gli ultimi pazienti positivi. Ora i ricoverati per Coronavirus si concentrano in Azienda ospedaliera, 12 in Malattie infettive e 5 in Terapia intensiva. Dopo mesi di difficoltà, l'ospedale Madre Teresa di Calcutta torna a vedere la luce.«È un bel traguardo, tuttavia bisogna proseguire sulla strada della...