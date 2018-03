Turismo, manca ancora la regìa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Se è vero che Padova negli ultimi vent'anni è la città italiana che ha registrato il maggior tasso di incrementi degli arrivi e delle presenze turistiche è altrettanto vero che ad oggi una regìa unica per quanto riguarda la presentazione al mondo ancora non c'è. Sia per quanto riguarda la città che per la provincia e il bacino termale. Chi si occupa oggi di accogliere e assistere giornalisti e troupe televisive che vogliano fare un servizio sulla nostra città? Chi gestisce il sito di destinazione turistica? (Nessuno visto che...