Tremila nuove luci proteggono l'Arcella

IL PROGETTOPADOVA Entro la fine dell'anno 3000 nuovi lampioni andranno a rinnovare in maniera radicale l'illuminazione dell'Arcella. Sicurezza, risparmio energetico, miglioramento dell'arredo urbano. Sono questi i punti qualificanti dal progetto messo in campo da Comune e da Acegas in favore dell'area nord della città. Un intervento che, nei prossimi mesi, verrà esteso anche agli altri quartieri padovani.Alla presenza del sindaco Sergio Giordani, dell'assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi, dell'amministratore delegato di...