Studente salva dall'infarto il vicino

IL CASOPADOVA Ha appena 19 anni ed è già un esperto in questioni di cuore. Non nel senso di passioni e sentimenti, peraltro comuni alla sua età. Ma del funzionamento, propriamente inteso, del muscolo cardiaco. Riccardo Sera, studente dell'ultimo anno del Ipsia Bernadi, mettendo a frutto la lezione di un corso di heartsaver, concluso pochi giorni prima in classe, ha così soccorso in modo provvidenziale un vicino di casa colto da un malore, scongiurandone, se non il decesso, quando meno il rischio di subire danni cerebrali irreversibili. LA...