Si ferma sulle strisce un'auto lo travolge

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTESAN GIORGIO IN BOSCO Con la sua moto si è correttamente fermato di fronte ad un signore che con la bicicletta a mano stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. La conducente dell'auto che lo seguiva non si è accorta della manovra e lo ha tamponato violentemente facendogli perdere la vita. Ferito in modo non grave il pedone.LA DINAMICADramma ieri alle 11 a San Giorgio in Bosco, lungo la strada 47 Valsugana, via con lo stesso nome, che attraversa la cittadina. A perdere la vita Nicola Brancalion, 48 anni, residente ad...