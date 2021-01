LA CASALINGA

CAMPODARSEGO Era considerata una donna altruista e sempre pronta ad aiutare chi le chiedeva una mano. Lutto nella comunità di Campodarsego. Un'altra persona anziana che non ce l'ha fatta nonostante le cure costanti messe in atto dal personale ospedaliero. Il Covid-19 in ospedale a Camposampiero non ha dato scampo a Imelda Facco Logori. La vittima aveva 82 anni e da qualche tempo aveva una salute precaria. Ad inizio dicembre ha accusato i primi sintomi riconducibili al Coronavirus. L'esito del test molecolare ha sciolto ogni dubbio. Le sue precarie condizioni di salute ne hanno consigliato il ricovero. Dopo aver mantenuto un quadro clinico stabile, negli ultimi tempi la situazione è precipitata e l'altro giorno il cuore dell'ottantaduenne ha smesso di battere. A piangere la donna ci sono ora i figli Lorena e Luigino e tutti quei parenti che nel corso degli anni hanno imparato ad amarla e ad apprezzarla. Proprio i figli fino all'ultimo hanno sperato nel miracolo, ma alla fine si sono dovuti arrendere. I funerali dell'ennesima vittima di Coronavirus sono programmati alla parrocchia di Sant'Andrea di Campodarsego sabato alle 10. Nella frazione di Sant'Andrea la notizia della morte dell'anziana ha infatti lasciato tutti senza parole. La casalinga era molto apprezzata e tutti la ricordano attiva e disponibile ad aiutare gli altri quando le condizioni fisiche la supportavano.

C. Arc.

