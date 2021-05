Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI INTERVENTIPADOVA Tra disobbedienza e indifferenza, in due casi la polizia sabato è dovuta intervenire per disperdere due gruppi di persone che se ne stavano per strada senza mascherina oltre l'ora del coprifuoco.Nel primo caso si trattava di no mask che si erano dati appuntamento in Prato della Valle per una manifestazione di disobbedienza civile. Nel secondo gli agenti si sono trovati davanti un assembramento di giovani seduti sulla...