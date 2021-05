Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTAPADOVA Scuote la testa Severina Cremona, presidente del centro commerciale Giotto e titolare della Farmacia alla Stanga. «Siamo discriminati, così non si può andare avanti . Abbiamo tutte le carte in regola per tenere aperto nel weekend e invece ci lasciano chiusi. Questo trattamento differente non lo condivido».Perché vi sentite discriminati?«Perché si potrebbe lavorare in sicurezza esattamente come i negozi sulle...