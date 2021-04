Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIAPADOVA «Se qualcuno dice che viviamo in un'epoca senza eroi è perché non sa dove guardare».La testimonianza di Paola Segato inizia così, con un lieto fine reso possibile dalla buona sanità padovana. Un anno fa, in piena emergenza Covid, Paola viene colpita da un'endocardite batterica che mette a rischio la sua vita.Nonostante l'impegno per far fronte ai ricoveri Covid e ai contagi in corsia, non cala l'attenzione dei sanitari...